تمكنت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل، من الحصول على حكم هام من محكمة القضاء الإداري بالمنيا بجلسة 26 مارس الماضي في الدعوى رقم 13738 لسنة 7 ق، تؤدي بمقتضاه الشركة الصناعية لتنمية الصعيد لوزارة المالية مليون و611 ألف و324 جنيها بخلاف ما يستجد من ضريبة إضافية اعتبارا من 26 أكتوبر 2016 بواقع 4% شهريا حتى تاريخ السداد.

وقال المستشار محمد عبد اللطيف نائب رئيس الهيئة والأمين العام، إن وقاع القضية تعود إلى الدعوى المقامة من وزير المالية بصفته، ضد الممثل القانوني لإحدى الشركات الصناعية لتنمية الصعيد، وصدر الحكم بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدي للمدعي بصفته المبلغ المشار إليه.

وكانت الشركة قامت باستيراد رسائل أقمشة بغرض التصنيع وإعادة التصدير بنظام الإفراج المؤقت، إلا أنها خالفت قانون الجمارك بأن قامت بالتصرف في مشمول الشهادات بدلا من إعادة تصنيعها وتصديرها دون سداد الضريبة الجمركية المستحقة، فأقامت هيئة قضايا الدولة الدعوى ضد الشركة نيابة عن وزير المالية للمطالبة بالمبالغ المستحقة على الشركة.

وبجلسة 26 مارس الماضي صدر الحكم لصالح الدولة بناء على ما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع.

يأتي ذلك في إطار حرص هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل، على الحفاظ على الحق والمال العام للدولة ونيابتها القانونية عنها فيما يُرفع منها أو عليها من دعاوى في الداخل والخارج وفقاً لاختصاصاتها الدستورية والقانونية.