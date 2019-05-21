تراجع مؤشر ثقة المستهلك، الذي يُحدد وفق نتائج استطلاعات ميول المستهلكين التي تجريها هيئة الإحصاء التركية بالتعاون مع البنك المركزي التركي، بنحو 13% خلال شهر مايو الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ليسجل 55.3% بعدما كان يبلغ في أبريل المنصرم 63.5%، وفق صحيفة "زمان" التركية.

وخلال مايو الجاري سجل مؤشر ثقة المستهلك أدنى مستوياته منذ نوفمبر من عام 2008.

ولفتت الصحيفة إلى أن تركيا تعاني من أزمة اقتصادية كبيرة وصلت ذروتها في شهر أغسطس من العام الماضي، أدت لفقدان العملة ما يقرب من ثلث قيمتها، وألقت بظلالها السلبية على مستوى معيشة المواطنين، بعدما تسببت في غلاء أسعار المواد الغذائية بشكل كبير، وأدت لتصاعد نسبة البطالة.