أقال الدكتور عزالدين أبو ستيت وزير الزراعة، الدكتور ممدوح السباعي رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، خلال تفقده أعمال مكافحة الحشرة الجياشة في الأقصر، والتي صنفتها منظمة الأغذية والزراعة "فاو" بأنّها الأخطر والأكثر تهديدا للمحاصيل الزراعية.

وحمل القرار الوزاري الذي أصدره الدكتور عزالدين أبوستيت، رقم 590 لسنة 2019، وتاريخ 21/5/2019، ويقضي بتكليف الدكتور عصام محمد عبدالسلام ياسين رئيس البحوث بمعهد بحوث وقاية النباتات، رئيسا للإدارة التي كان يشغلها السباعي حتى صباح اليوم.

وأكد السباعي لـ"الوطن" أنّه لا يعلم شيئا عن القرار، وأنّه يؤدي دوره في مكافحة الحشرة التي تصيب محصول الذرة وتلتهمه بشراسة، ويشرف حاليا على دورة تدريبية لتأهيل العاملين في محافظتي الأقصر وأسوان على التقصي والتعامل مع الحشرة، موضحا أنّ الإدارة نجحت في محاربة العديد من الآفات خلال فترة عمله، وأهمها الجراد خلال مارس الماضي، وظهور النمل الابيض في العديد من المحافظات.

وقالت مصادر لـ"الوطن" إنّ حالة من الغليان تسود أروقة وزارة الزراعة، وسط صراعات مع قيادات الوزارة.