طلاب الوادي الجديد يطالبون بوقف الامتحان بـ"التابلت".. "السيستم واقع"

عبر عشرات من طلاب وطالبات مدارس الصف الأول الثانوي بمدينة الخارجة في محافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، عن استيائهم الشديد من نظام الامتحان الإلكتروني خلال وقفة نظموها أمام مبنى ديوان عام مديرية التربية والتعليم، وأكدوا على صعوبة الأسئلة وعدم تدريبهم بالشكل الكافي عليها، بجانب عدم التمكن من إتمام الإجابات إلكترونيا وورقيا بسبب ضيق الوقت أمام حجم الأسئلة، فضلا عن المشاكل التقنية.

وشدد الطلاب على ضرورة إلغاء النظام الجديد للامتحانات بالتابلت، والعودة إلى النظام القديم في ظل عدم تدريبهم بالشكل الكافي، وعدم قدرتهم على التعامل مع النظام الجديد وإتمام الإجابات، مرددين هتافات "السيستم واقع ومش بيفتح".

وكان طلاب 7 مدارس بالوادي الجديد أدوا امتحان اللغة الفرنسية ورقيا، بعد تعذر دخولهم على السيستم الخاص بالامتحان من على التابلت، فيما أدى طلاب 22 مدرسة أخرى الامتحان إلكترونيا، وأكدت مديرية التربية والتعليم أن هناك غرفة عمليات مشكلة لتلقي البلاغات والشكاوى من أولياء الأمور والطلاب.