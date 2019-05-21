أعلن محمد شاكر وزبر الكهرباء والطاقة المتجددة، أسعار شرائح الكهرباء الجديدة التي سيتم تطبيقها بدءا من يوليو، في مؤتمر صحفي كالتالي:

الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات: 30 قرشا بدلا من 22 قرشا.

الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات: 40 قرشا بدلا من 30 قرشا.

الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات: 50 قرشا بدلا من 36 قرشا.

الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات : 82 قرشًا بدلا من 70 قرشًا.

الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات: 100 قرش بدلا من 90 قرشًا.

الشريحة السادسة من 651 إلى ألف كليو وات: 140 قرشًا بدلا من 135 قرشًا.

الشريحة السابعة من يزيد عن 1000 كيلو وات: 145 قرشًا.