محافظ الغربية يجتمع بطلاب أولى ثانوي للتعرف على مشكلات الامتحانات

التقى اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية، اليوم، عدد من طلاب الفصل الأول الثانوي للتعرف على المشاكل الفعلية التي تواجههم أثناء تأدية امتحانات الفصل الدراسي الثاني إلكترونيا بواسطة التابلت.

جاء ذلك عقب انتهاء الطلاب من امتحان مادة اللغة الفرنسية اليوم حيث توافد عدد منهم إلى ديوان عام المحافظة لعرض شكواهم، ووجه محافظ الغربية بفتح قاعة الاجتماعات الصغرى للطلاب للالتقاء بهم بحضور وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية.

وخلال اللقاء تواصل محافظ الغربية تليفونيا مع وزير التربية والتعليم لعرض مشاكل وطلبات الطلاب للعمل على توفير الحلول الفورية لها، والتي تمثلت في أن يكون امتحان الطالب إلكترونيا باستخدام التابلت أو ورقيا في حالة حدوث أي مشاكل في الامتحان الإلكتروني وعدم الخلط بينهم، حيث أكد وزير التربية والتعليم، أن الهدف من الامتحانات الإلكترونية هو تحقيق الشفافية ومنع الغش وتحقيق الدقة في التصحيح ومنع تسرب الامتحانات.

ووجه محافظ الغربية، وكيل وزارة التربية والتعليم، بعمل تقرير مفصل يضم عدد المدارس والطلاب الذين جرى امتحانهم إلكترونيا وعدد المدارس والطلاب الذين تم امتحانهم ورقيا، وكذا اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي مراقب أو ملاحظ يقوم بإخراج الطلاب من الامتحانات قبل انتهاء الوقت المحدد لها.