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حكاية مواطن على مائدة السيسي

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وزير الدفاع يلتقي عددا من دارسي المعاهد التعليمية بالقوات المسلحة

وزير الدفاع يلتقي عددا من دارسي المعاهد التعليمية بالقوات المسلحة

بومبيو: من المرجح أن تكون إيران وراء الاعتداءات التي وقعت في الخليج

بومبيو: من المرجح أن تكون إيران وراء الاعتداءات التي وقعت في الخليج

تدريب عسكري "مصري- فرنسي" في البحر المتوسط

تدريب عسكري "مصري- فرنسي" في البحر المتوسط

النيابة تحقق في اتهام HSBC بتسهيل الاستيلاء لـ"أجنبي" على مليون دولار

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طلاب الوادي الجديد يطالبون بوقف الامتحان بـ"التابلت".. "السيستم واقع"

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