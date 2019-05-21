قررت نيابة مركز بنها، حبس ربة منزل 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامها بارتكاب 11 واقعة نشل الهواتف المحمولة بمواقف السيارات ببنها ووجهت النيابة للمتهمه تهمة السرقه والنشل.

وكانت معلومات سرية قد وردت للمقدم أحمد كمال أبو العز رئيس مباحث مركز بنها، تفيد بقيام "ا. م. ع" ربة منزل السابق اتهامها في 4 قضايا "سرقة ونشل" بممارسة نشاط إجرامي في ارتكاب وقائع سرقات الهواتف الخلوية بأسلوب النشل في مواقف السيارات.

عقب تقنين الإجراءات، تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهمة حال تواجدها بموقف سيارات الرملة ببنها.

وبمواجهتها بما أسفرت عنه التحريات أقرت بصحتها واعترفت بارتكابها عدد 11 واقعة سرقة هواتف محمولة.

وأرشدت المتهمة، عن الهواتف المحمولة المستولى عليهم في الوقائع المشار إليها وأحيلت إلى النيابة التي أصدرت قرارها السابق.