15 حلقة من "لآخر نفس".. كشف هوية "حازم" وهروب "ياسر" وسلمى براءة

غموض وإثارة ومشاكل، حالة من الرعب تعيشها ياسمين عبد العزيز "سلمى أبو الفضل"، بعدما توفي زوجها فتحي عبد الوهاب "المقدم حازم غنيم"، واكتشافها أن زوجها الراحل تم فصله من الداخلية.

وتدور أحداث مسلسل الإثارة والغموض "لآخر نفس"، حول المهندسة "سلمى أبوالفضل" والتي تزوجت مقدم الشرطة "حازم غنيم"، ويتوفى زوجها في أحد العمليات، وتبدأ معاناة "سلمى".

وتستعرض "الوطن" فيما يلي، ملخص لأحداث الخمسة عشر حلقة من المسلسل الرمضاني، والذين تم عرضهم حتى الآن.

تكريم وهمي

بعد وفاة زوجها تذهب "سلمى" مع صديقتها هبة عبد الغني "ماجدة" لحضور تكريم لزوجها الراحل في أحد مقرات وزارة الداخلية، وتسلمت "سلمى" شهادة تكريم والتقت بنور محمد، المقدم "باسم محسن" والذي حضر معها التكريم، وصدور قرار بترقيه "حازم" لرتبة "عميد" نظرا لخدماته التي قدمها.

وتكتشف "سلمى" أن التكريم كان وهميا وأن المقر الذي ذهبت إليه ليس تابعا لوزارة الداخلية وإنما لشركة أوراق ماليةـ وأنه لم يكن هناك تكريما.

فصل "حازم" من وزارة الداخلية

وتذهب "سلمى" للمقر الرئيسي لوزارة الداخلية، وتكتشف أنه لم يكن هناك أي تكريمات على الإطلاق، وأن زوجها تم فصله من الداخلية.

هويات "حازم"

تعثر "سلمى" بالصدفة على بطاقة غرفة لأحد الفنادق، وتذهب للفندق وتكتشف وجود عرفة مسجلة باسم زوجها لمدة عام، وأنه ترك في الغرفة حقيبة بها رواية كانت أهدتها له من قبل، وعدد من بطاقات الرقم القومي والتي تحمل صورة زوجها ولكن بأسماء مختلفة، وهاتف.

علاقات "حازم"

تفتح "سلمى" الهاتف الذي عثرت عليه، وتجد 5 أرقام مسجلة عليه، وتجد أن أحد الأرقام يرجع لمحمد عز "ياسر"، والذي يتنمي لأحد التنظيمات الإرهابية.

مقتل "ماجدة"

تروي "سلمى" لأحمد صلاح حسني "سليم" ابن عم زوجها الراحل، ما حدث معها، ليخبرها بضرورة التأكد من أمر التكريم، وتؤكد له أن صديقتها "ماجدة" كانت حاضرة معها، ويقررا الذهاب إلى شقتها، وبمجرد وصولهما لشقة "ماجدة" يجدا أن الشقة محترقة تماما، وأن "ماجدة" توفيت.

ملخص الحلقة 2 من مسلسل لآخر نفس.. مقتل ماجدة وزوجها ينضم لتنظيم سري

رسالة "ماجدة"

وبعد عودتها لمنزلها تخبر "سلمى" شقيقتها هند عبد الحليم "دينا"، بكل ما مر معها، لتعثر "سلمى" على رسالة صوتية من صديقتها الراحلة "ماجدة"، وتخبرها فيها بأن تنسى أمر التكريم تمام ولا تحاول البحث عن ماضي زوجها.

اختطاف أولاد "سلمى"

يختطف أولاد "سلمى" مسلحون غير معروفين، ويطالبونها بارجاع ما أخذه زوجها الراحل، بعدما اعتدوا على شقتها، وتخبرهم "سلمى" بأنها لا تعلم شيئا، فيأخذوا أولادها رهينة لحين إرجاع ما أخذه زوجها.

ملخص الحلقة 5 من لآخر نفس.. اختطاف "سلمى" واختفاء "حازم" من الوفيات

اتهام "سلمى" بجريمة قتل

اتهمت "سلمى" بقتل أحمد كمال "اللواء جمال"، والذي يعتبر الأب الروحي لزوجها الراحل، وصديقه المقرب أحمد العوضي "أدهم"، بعدما ذهبت إليه لتخبره بما يحدث معها وتكتشف مقتله بالصدفة.

محاولة قتل "سليم"

يقتحم مسلح شقة "سليم" ويحاول قتله بتكليف، من شقيقة "سليم" ثراء جبيل "نهى"، وزوجها مراد مكرم "عزت"ـ للاستيلاء على شركته وأمواله، وينجو "سليم" من الاعتداء.

هروب "سلمى"

تهرب "سلمى " من القسم بعد القبض عليها بمساعدة المقدم "باسم" ، والذي اشترط عليها مساعدتها في سبيل إرجاع مجموعة من "هاردات" الكومبيوتر والتي أخذها "حازم" قبل وفاته.

عملية انتحارية

ينفذ التنظيم الإرهابي الذي كان يتعاون معه "حازم" بعد مقتله، عملية إرهابية، يروح ضحيتها العديد من الأشخاص بينهم عددا من الأطفال وتصاب "دينا"، ويذهب إليها "ياسر" عضو التنظيم من أجل الاطمئنان عليها، ويؤنب نفسه كثيرا على انضمامه لجماعة تقتل أطفال وتنشر الرعب.

مسلسل "لآخر نفس" الحلقة 11: القبض على "سلمى" واختفائها

علاقة "حازم بـ"شكري"

تكتشف "سلمى " علاقة زوجها الراحل "حازم" برجل الأعمال إيهاب فهمي "شكري"، والذي كان يتعاون معه "حازم" من أجل توريد وبيع الأسلحة.

"سلمى" تعثر على "الهارد"

تعثر "سلمى" بمساعدة "أدهم" على "هارد" من الذين يبحث عنهم الجميع من أعداء حازم، وتنجح بمساعدة "أدهم" والمقدم "باسم" في استرجاع طفليها، وتقرر البحث في حلفية زوجها الراحل ومعرفة الأسرار التي كان يخفيها.

"نهى" تحاول قتل "سليم"

يعثر "سليم" على الشخص الذي حاول قتله، ليتعرف ذلك الشخص على صورة شقيقته "نهى" ويخبره بأنها من طلبت منه ذلك ودفعت مبلغا من المال.

هروب "ياسر"

بعد عودته إلى مقر التنظيم، بعد الحادث الإرهابي يأمر أمير التنظيم بقتل "ياسر" لمحاولته الابتعاد عن أعمال التنظيم البعيدة عن الدين، ويهرب "ياسر".

لآخر نفس في الحلقة 14.. تبرئة "سلمى" وعودة ابنها

والمسلسل تأليف أمين جمال وعبدالله حسن وطارق الكاشف، وإخراج حسام علي، بطولة ياسمين عبدالعزيز، فتحي عبدالوهاب، أحمد صلاح حسني، أحمد العوضي، إيهاب فهمي، محمد عز، ثراء جبيل، هند عبدالحليم، مراد مكرم، وهبة عبدالغني