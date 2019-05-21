التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، عددا من دارسي المعاهد التعليمية بالقوات المسلحة، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لاستراتيجية التطوير والتحديث التي تنفذها القوات المسلحة للمنظومة التعليمية داخل الكليات والمعاهد العسكرية.

بدأ اللقاء بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن الأبرار الذين ضحوا بأنفسهم لتظل مصر وطنا آمنا مستقرا، ونقل القائد العام تحيـات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لدارسي المعاهد العسكرية.

واستمع القائد العام، إلى شرح مفصل لمنظومة تطوير العملية التعليمية بالمعاهد العسكرية، مؤكدا على الاهتمام بمتابعة تطوير وتحديث العملية التعليمية داخل الكليات والمعاهد العسكرية باعتبارها ساحة للفكر العسكري المتطور الذي يتناسب مع متطلبات العصر ويواكب أحدث النظم التكنولوجية في التدريب والتأهيل.

وأدار حوارا مع الضباط استمع فيه لآرائهم واستفساراتهم في مختلف المجالات، مؤكدا على ضرورة تفهم القادة والضباط لمهامهم ومسؤولياتهم والحفاظ على مستوى الاستعداد القتالي لوحداتهم ليكونوا قادرين على تنفيذ المهام الموكلة إليهم بكفاءة تامة مع الاهتمام بالمرؤوسين والتواصل معهم للحفاظ على التلاحم ووحدة الصف داخل القوات المسلحة.

وأشاد بما لمسه من الفهم الواعي والإدراك الصحيح للضباط لكل ما يدور من أحداث ومتغيرات بالمنطقة، وطالبهم بالانتباه إلى الشائعات وحروب الجيل الرابع التي تستهدف النيل من الدولة المصرية والتشكيك في القفزات التنموية التي يخطو بها الوطن نحو بناء مصر الحديثة.

وأوصى القائد العام، الدارسين بالاستمرار في البحث والاطلاع والمعرفة لمواكبة التطور العلمي في كافة المجالات وإثراء ودعم خبراتهم العسكرية التي تعينهم على اتخاذ القرار السليم، بما يتناسب مع تطور المهام والواجبات المكلفين بها للدفاع عن الوطن سلما وحربا.

حضر اللقاء الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعددا من قادة القوات المسلحة.