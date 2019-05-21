تستضيف الإعلامية ريهام السهلي مساء اليوم الثلاثاء، في برنامج على قناة إكسترا نيوز، الإعلامية القديرة فريدة الزمر للحديث عن أهم محطات مشوارها في التليفزيون المصري بداية من التحاقها بماسبيرو وحتى أصبحت في صدارة قياداته مرورا بعملها في إذاعة مونت كارلو الفرنسية.

وستروي الإعلامية فريدة الزمر الكثير من الكواليس عن برامجها ومنها النادي الدولي، واخترنا لك، وتاكسي السهرة، واستوديو 85، وكلمة حق.

كما سيتطرق الحديث إلى دخولها معترك السياسة من بوابة الانتخابات البرلمانية، وهل تفكر في خوض الانتخابات مرة أخرى.

برنامج المواجهة يرأس تحريره الكاتب الصحفي عبد اللطيف حامد، ويذاع يوميا من السبت إلى الأربعاء الساعة 8 مساءً، والإعادة الساعة 11 مساءً.