سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة القليوبية، على حريق شب في سيارة وورشة ميكانيكي بقرية كفر الجزار بمركز بنها، وأسفر عن إصابة شخص واحتراق السيارة بالكامل وأجزاء من الورشة.

كما منعت الأجهزة الأمنية وصول الحريق لماسورة غاز تغذي العقار محل الورشة، حيث تلاحظ أثناء الإطفاء وجود تسريب بها وتم تأمينها واستدعاء شركة الغاز لاتخاذ اللازم.

وكان اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، قد تلقى إخطارًا من اللواء حاتم حسين مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد بنشوب حريق في سيارة سوزوكي ورشة ميكانيكي بشارع أبوة حسانين بكفر الجزار مركز بنها.

وانتقلت سيارات الإطفاء، وتم السيطرة على الحريق ومنع امتداده لماسورة الغاز الطبيعي المغذية للعقار محل الورشة التي شهدت احتراق السيارة.

وتبين من المعاينة نشوب الحريق في السيارة رقم 77661 نقل منوفية ماركة سوزوكي تابعة لإحدى شركات توزيع المواد الغذائية قيادة "أيمن.س.ع" خلال تواجدها لإصلاحها من عطل مفاجئ داخل ورشة ميكانيكي يدعى "محمد.أ.ع" والمتواجده اسفل عقار مكون من 6 طوابق ملك "حسين.ح.ح".

وبسؤال قائد السيارة، أكد أنه كان في طريقه لتوزيع بعض السلع والمواذ الغذائية على المحلات وخلال وصوله لمدينة بنها شعر بوجود عطل بالسيارة فأرشده بعض المارة على الورشة محل الحريق.

وخلال إجراء صاحب الورشة معاينة السيارة لتحديد العطل، فوجئ الجميع باشتعال النيران، مما تسبب في احتراق السيارة بالكامل والبضائع المتواجدة بها، وجزء من الورشة، وإصابة صاحب الورشة بحروق بسيطة خلال محاولة الإطفاء.

وعند وصول قوات الإطفاء، اكتشفت وجود تسرب غاز في الماسورة المغذية للعقار محل الورشة، وتم استدعاء فريق الطوارئ بشركة الغاز الذي فصله عن العمارة وتأمين الخط قبل أن تصل له النيران، وجارِ أعمال إصلاح الماسورة.