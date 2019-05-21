نفت مديرية الصحة بمحافظة بورسعيد، ما تردد على صفحات التواصل الاجتماعى بشأن وفاة حالتين مرضيتين نتيجة انقطاع التيار الكهربائي عن الأجهزة بقسم العناية المركزة بمستشفى بورفؤاد المركزي.

وأوضح الدكتور ماهر شوقي، مدير الطوارئ بمديرية الصحة، أنه توجه فور ما رددته صفحات مواقع التواصل الاجتماعي إلى المستشفى لفحص الواقعة، وتبين أنه يوجد حالتين مرضية قد تم وفاتهما بالفعل ولكن الأولى فى تمام الساعة 6 والثانية في الساعة 6:30 من صباح اليوم وليس لهما علاقة بانقطاع التيار الكهربائي الذي انقطع بالفعل في الساعة 8 صباحًا وعادة بعد فترة بسيطة بقسم العناية المركزة فقط دون باقي المستشفى.

وأشار إلى أن أجهزة العناية المركزة بها بطاريات تعمل 6 ساعات بعد إنقطاع الكهرباء، فضلًا عن وجود مولد كهربائي للمستشفى فى حالة الإنقطاع الكلى وطالب بتحري الدقة في نشر المعلومات.