يشارك الفنان بيومي فؤاد، في فيلم "سبع البرمبه" للنجم رامز جلال المقرر عرضه في سباق عيد الفطر المقبل.

وأكد "بيومي فؤاد" في بيان صحفي له بأنه يقدم شخصية جديدة عليه لم يقدمها من قبل ويدعي "شوكت" ومتزوج من الفنانة "مها أبو عوف" ولديهم بنتين، هما الفنانة جميلة عوض ونور قدري.

وأضاف بيومي أنه يحدث خلافات بينه وبين الفنان رامز جلال على عدم رغبته في إتمام زواجه بشتى الطرق من نجلته الفنانة جميلة عوض ومع سر تمسك نجلته به نظرا لحبها الشديد له فيوافق في النهاية، وينتهي المطاف ويتزوج منها بكل سرور وسعادة.

جدير بالذكر أن فيلم "سبع البرمبه" من بطولة كل من رامز جلال، بيومي فؤاد، محمد عبد الرحمن، محمد ثروت، جميلة عوض، مها أبو عوف، نور قدري ومن سيناريو وحوار لؤي السيد وإخراج محمود كريم.