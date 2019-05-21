قضت محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار سليمان عطا الشاهد، وعضوية المستشارين مصطفى عبدالواحد، ووائل شعبان حافظ، وأمانة سر أمجد سمير، ومحمد مصطفى هارون، اليوم، بالإعدام شنقا حتى الموت لشقيقين حضوريا وغيابيا، في جريمة قتل وقعت فلاح وابنه بمركز مغاغة.

وأحالت ذات المحكمة أوراق سباك إلى مفتى الجمهورية لقتله زوجته وحماه، وتحديد جلسة اليوم الثالث من الشهر المقبل للنطق بالحكم مع استمرار حبس المتهم.

وكانت المحكمة استندت في القضية الأولى إلى تقرير الطب الشرعى وأقوال الشهود والأدلة والأحراز المرفقة بأوراق القضية رقم 782 لسنه 2018 كلى شمال المنيا، وتعود إلى قيام المتهمان "ر" وشقيقه "ر.ر.م" مقيمان بمركز مغاغة فى 24 أغسطس 2018، بقتل المجنى عليه "ع.ا.ن" عمدا مع سبق الإصرار والترصد ونجله وأعدا لهما كمينا بأرض زراعية، لقتل المجنى عليه وابنه "أ" قاصدين من ذلك الفتك بهما، وقتلهما على النحو المبين بتقرير الصفة التشريحية ومحضر التحريات، وأقوال الشهود، كما وجهت لهما المحكمة تهمة إحراز أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص، مما يعد مخالفا لقانون العقوبات.

وفي القضية الثانية أحالت المحكمة أوراق المتهم "ه-ي-ا" 41 عاما سباك ومقيم بمركز سمالوط، إلي فضيلة مفتي الجمهورية، في القضية التي تضمنت أنه فى يوم 11 يوليو 2017 طعن المتهم زوجته "ن.ن.ف" ووالدها عدة طعنات أودت بحياتهما لخلافات أسرية بينهم.

وأحال المحامي العام لنيابات شمال المنيا، فى ديسمبر 2017، المتهم إلى المحاكمة الجنائية بتهمة "القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وحيازة سلاح أبيض".