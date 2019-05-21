طرحت شركة السبكي للإنتاج الفني التريلر الرسمي لفيلم "حملة فرعون" المقرر طرحه في عيد الفطر المقبل، وضم التريلر عدد كبير من مشاهد الأكشن والحرب، كما ضم عدد كبير من النجوم منهم عمرو سعد وروبي ومحمد لطفي ومايك تايسون.

وقارن رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين الفيلم وبين فيلم "expendables"، حيث قال البعض في بعض التعليقات "لما تعمل expendables في البيت"، وربط أخرون بين الفيلم وفيلم شمس الزناتى لعادل إمام.

"حملة فرعون" بطولة عمرو سعد، محمود عبد المغنى، روبي، محمد لطفي، رامز أمير، والإيطالية مايا، والنجم العالمي مايك تايسون، وثور بجورنسون صاحب شخصية "الجبل" في مسلسل Game of Thrones، من تأليف كريم حسن بشير، وإخراج رؤوف عبد العزيز، إنتاج محمد السبكي.