كشف الكابتن مصطفى يونس، كواليس نجاحه في الثانوية العامة، مع الكابتن محمود الخطيب وفاروق جعفر وإكرامي وغيرهم، وذلك خلال حواره في برنامج "شيخ الحارة"، الذي يُعرض على شاشة "القاهرة والناس"، حيث ذكر أنهم كانوا في الثانوية الرياضية.

وقال "يونس"، إن فاروق جعفر رسّب عامين متتالين في الثانوية العامة، ولعدم حضوري بانتظام قّدمت اعتذار عن دخولي الامتحان، فقام فاروق جعفر بسحب الاعتذار من مدير المدرسة، فاضطررت لدخول الامتحان، مضيفًا: "قعدت عنفت جعفر قولتله هيفيدك بإيه إني دخلت الامتحان ده أنا أولي (م) وأنت (ف)، ومش هنقعد في لجنة واحدة".

وتابع: "أول ما دخلت اللجنة لقيت فاروق جعفر قاعد على حجري مش جنبي بس، ولقيت اسمي محمد حسن حسين، وده اسمي الأصلي لأن مصطفى ده اسم ابني، وجنبي فاروق جعفر، إجابات الامتحان كانت بتجلنا مع بتاع الشاي والبسكوت ونغش وخلاص".

وواصل: "في امتحان الفرنساوي الناس كلها في اللجنة مش عارفة حاجة، والمراقب قعد بيني وبين فاروق جعفر، قولتله أنت أهلاوي ولا زملكاوي، قالي لا ده ولا ده، المهم قاعدنا شوية قولتله ده فاروق جعفر لاعب الكرة وأنا مصطفى يونس، قعد يعتذر لنا، وجبلنا الراجل بتاع الشاي بالإجابات وخلصنا الامتحان ونجحنا".