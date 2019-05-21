مصطفى يونس: "راقصة طلبتني في الحلال.. موافقتش عشان بخاف على نفسي"

كشف الكابتن مصطفى يونس، لاعب نادي الأهلي سابقًا، كواليس قيام راقصة بطلبه للزواج منها، وذلك خلال حواره في برنامج "شيخ الحارة"، والذي يُعرض على شاشة "القاهرة والناس".

وأكد "يونس"، أن البداية كانت عند رجوع الكابتن طاهر الشيخ من كندا من أجل إقامة حفل زفافة.

وأضاف "يونس": "أن هناك شخص يُدعى "حسين" يعمل وكيل فنانين، تحدثت معه على احضار عدد من الفنانين من أجل حفل الزفاف"، متابعًا: "الراجل خدني وراح على شارع الهرم دخلنا في كازينو، وقعدت مع سيدة (كانت تعمل راقصة)، وتم الاتفاق مع الفنانين الذين سيحضروا الحفل".

وأوضح، أن الراقصة تمسكت بهم من أجل تناول وجبة العشاء معهم، قائلًا: "كانت ست شيك ولذيذة وجميلة"، موضحًا أنه بعد انتهاء مراسم الفرح وعاد للمنزل، وجد حسين يتحدث إليه ويقول له بأن الراقصة تُريد منه الذهاب اليها في الكازينو، ورغم رفضه في البداية الذهاب لها، إلا أن إلحاح حسين له جعله يوافق.

وتابع: "أنا بخاف على نفسي جدا، بس الراقصة قالتلي أنا طلباك في الحلال، وهعملك مرتب شهري وهجبلك عربية، بس أنا رفضت".