تقرأ في عدد «الوطن»، الصادر غدا الأربعاء، «زيادات الكهرباء» تدخل الخدمة أول يوليو و«شاكر»: استمرار الدعم حتى 2022
وفي العناوين:
· الوزير: عدم تغيير الأسعار يكبدنا 33.5 مليار جنيه.. وتطوير شبكات النقل والتوزيع خلال 5 سنوات
وفي العدد أيضًا:
حصاد البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب: 3 سنوات من التدريب.. وخريجوه يتقلدون المناصب القيادية
· الأهداف: توسيع قاعدة المشاركة وتحسين الإنتاجية وحل المشكلات
وتقرأ في العدد: كواليس قائمة المنتخب لأمم أفريقيا
وفي العناوين:
· «أبوريدة» وراء ضم «السعيد
· المبعدون: «كهربا» بسبب الأزمات و«عبدالله» لضعف الدفاع و«عواد» خوفا من المشاكل
· «لاسارتي»: يسعى للاقتراب من الدرع و«عاشور» يعود لخط الوسط و«وليد» في الصورة