عدد الوطن الصادر غدا الأربعاء

تقرأ في عدد «الوطن»، الصادر غدا الأربعاء، «زيادات الكهرباء» تدخل الخدمة أول يوليو و«شاكر»: استمرار الدعم حتى 2022

وفي العناوين:

· الوزير: عدم تغيير الأسعار يكبدنا 33.5 مليار جنيه.. وتطوير شبكات النقل والتوزيع خلال 5 سنوات

وفي العدد أيضًا:

حصاد البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب: 3 سنوات من التدريب.. وخريجوه يتقلدون المناصب القيادية

· الأهداف: توسيع قاعدة المشاركة وتحسين الإنتاجية وحل المشكلات

وتقرأ في العدد: كواليس قائمة المنتخب لأمم أفريقيا

وفي العناوين:

· «أبوريدة» وراء ضم «السعيد

· المبعدون: «كهربا» بسبب الأزمات و«عبدالله» لضعف الدفاع و«عواد» خوفا من المشاكل

· «لاسارتي»: يسعى للاقتراب من الدرع و«عاشور» يعود لخط الوسط و«وليد» في الصورة