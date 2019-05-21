شهدت الحلقة 16 من مسلسل زلزال أحداثا جديدة، حيث استعد خليل السواح كتخا الذي يقوم بدوره الفنان ماجد المصري، لحفل زفاف ابنته أمل التي يحبها محمد حربي الذي يؤدي دوره الفنان محمد رمضان، على عبدالحليم الذي يقوم بدوره الفنان محمود حجازي.

وتقوم صافية التي تقوم بدورها الفنانة حلا شيحة سكنا لمحمد حربي زلزال ويقع في حب صافية بعد أن فقد حبيبته أمل.

ومسلسل زلزال من تأليف الكاتب عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، ويؤدي بطولته النجم محمد رمضان، وحلا شيحة، ماجد المصري، منى عبد الغنى، هنادي مهني، حسام داغر، وسلوى عثمان.