ليبيا تتهم تركيا بإرسال «شحنة إرهابيين» من سوريا والعراق إلى «طرابلس»

كشف العقيد أبوبكر البدرى، ضابط العمليات بالبحرية الليبية، أن الباخرة التركية «أمازون»، التى رست قبل أيام بميناء العاصمة «طرابلس»، كانت تحمل أعداداً كبيرة من الإرهابيين، بمن فيهم عناصر من تنظيم «داعش» الإرهابى، وذكر «البدرى»، اليوم، بحسب قناة «العربية»، أن شحنة المدرعات التى أعلن وصولها إلى المجموعات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق الليبية، كانت للتغطية فقط على الشحنة الحقيقية التى قال إنها تتمثل فى عدد كبير من عناصر التنظيمات الإرهابية الذين نقلتهم تركيا من سوريا والعراق إلى ليبيا، إضافة إلى كميات أسلحة وذخائر قدمتها تركيا كدعم لجماعة الإخوان والمجموعات المسلحة فى «طرابلس».

كان الجيش الليبى أعلن، أمس، حظراً كاملاً على الموانئ الليبية بعد تناقل صور للباخرة التركية، فيما يخوض أفراده منذ الرابع من أبريل الماضى عملية عسكرية فى «طرابلس» لإخراج الميليشيات والتنظيمات الإرهابية منها. وأكد المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، أحمد العليقى، أن اشتباكات «طرابلس» أدت إلى نزوح نحو 75000 شخص ومقتل 510 وإصابة 2977 حتى الأحد الماضى، وفق ما نقل، أمس، موقع «بوابة أفريقيا» الإخبارية.

فرنسا ترفض "مدارس أردوغان": تدعم الإسلام المتشدد

من جانب آخر، قالت صحيفة «تايمز» البريطانية إن هناك خلافات بين «باريس» و«أنقرة» حول خطة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان لافتتاح مدارس تركية بفرنسا. وقالت الصحيفة إن حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون شجبت هذه الخطوة باعتبارها «محاولة لتعزيز نفوذ أردوغان ودعم الإسلام المتشدد».