«القاهرة السينمائى» يفتح باب تقديم مشروعات الأفلام

فتحت إدارة الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، المقام فى الفترة من 20 إلى 29 نوفمبر المقبل، باب تقديم مشروعات الأفلام للنسخة السادسة من ملتقى القاهرة السينمائى، المقامة ضمن أيام القاهرة لصناعة السينما فى نسختها الثانية، وسوف يستمر باب التقديم مفتوحاً حتى 1 أغسطس المقبل.

النسخة السادسة، سوف تجمع المنتجين الدوليين مع الممولين والموزعين وممثلى مؤسسات التمويل والمبيعات والقنوات التليفزيونية، لإقامة تعاون دولى وشراكات مع سينمائيين من أنحاء العالم العربى، ويشترط ملتقى القاهرة السينمائى أن يكون مخرج مشروع الفيلم المشارك عربياً أو من أصول عربية، وأن يكون الفيلم روائياً أو وثائقياً طويلاً، وأن يكون مخرج المشروع قد سبق له العمل على فيلم واحد على الأقل. قال محمد حفظى، رئيس مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، إن أحد أهم أسباب نجاح النسخة الأولى، كان عدد المشروعات التى تقدمت لـملتقى القاهرة السينمائى، والاهتمام بتطوير المحتوى السينمائى.