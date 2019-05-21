نظمت مديرية أمن بورسعيد تحت إشراف اللواء هشام خطاب مدير الأمن، الإفطار السنوى لها اليوم الذي أقامته بمقر فرق قوات الأمن بمشاركة رجال الأمن والجنود والتنفيذين بالمحافظة.

وشارك فى الإفطار اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، واللواء زكي صلاح مساعد الوزير بشرق الدلتا، واللواء أمجد عبد الفتاح مساعد الوزير لمدن القناة، واللواء حسام مسعد مدير إدارة السجل المدنى بمدن القناة، والدكتور محمد هاني غنيم نائب محافظ بورسعيد، والمهندس كامل أبو زهرة السكرتير العام للمحافظة، وفى لفتة كريمة دعت مديرية الأمن مديري أمن بورسعيد السابقين كما حضر الإفطار لفيف من الأجهزة الأمنية والدينية والتنفيذية وضباط وجنود وأفراد الشرطة.

وأشاد محافظ بورسعيد بالمجهودات الكبيرة التى تقوم بها مديرية أمن بورسعيد في سبيل حفظ الأمن للمواطن وفرض الانضباط بالشارع وهو ما لمسه المواطن من تواجد رجال الشرطة الأوفياء طوال الوقت بالشارع وما يبذلونه من جهد كبير.

وأكد المحافظ أن ما يسطره رجال الشرطة الأبطال من الضباط والأفراد والجنود في وقتنا الحاضر من تقديم الشهداء في سبيل محاربة الإرهاب، هو واجب وطني أصيل ليس بجديد على رجال الشرطة البواسل، التي تقف جنبًا الى جنب مع رجال القوات المسلحة الذين يحمون حدود وطننا الغالي مصر.

وأبدى المحافظ سعادته بتواجده اليوم وسط أبنائه من رجال الشرطة الذين يضحون بكل شيء من أجل نشر الأمن والأمان، مرحِّبا بجميع مديري أمن بورسعيد السابقين على ما بذلوه من جهد طوال الفترات الماضية وفي أصعب الظروف ونجحوا في فرض الاطمئنان لدى المواطنين.