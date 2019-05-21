"صحة الدقهلية": غلق 4 منشآت غذائية وإعدام 100 كيلو لحوم فاسدة

أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن شن فرق مراقبة الأغذية بمديرية الصحة حملات رقابية على منافذ تقديم المواد الغذائية في مدن المنصورة، وطلخا، وشربين، وبالمرور على عدد من الخيمات الرمضانية والكافيهات.

وتمكنت الحملة من ضبط وإعدام 100 كيلو جرام من اللحوم المعدة للطهي غير صالحة للاستهلاك الآدمي وبها تغير في الخواص الطبيعية، كما تم إعدام 40 لترا من الزيوت غير الصالحة للاستهلاك الأدمي.

وقال مكي، في بيان صحفي، إنه في مدينة شربين تم المرور على محل للحلويات الشرقية واتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه نقص الاشتراطات الصحية وعدم وجود ترخيص وعدم وجود شهادات صحية للعاملين، كما أوصت الحملة بغلق 4 منشآت هي: مخبز وكافيه للمشروبات وإعداد الأطعمة الجاهزة ومنفذ لبيع السلع التموينية بمدينة طلخا لعدم وجود ترخيص ووجود نقص في الاشتراطات الصحية ووجود خطر داهم على الصحة العامة وعدم وجود شهادات صحية للعاملين، وتحرير المحاضر اللازمة.

وأشار مكي إلى أن الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية يشدد دائما على ضرورة المتابعة والرقابة الصحية في مختلف مراكز ومدن المحافظة للتأكد من سلامة وجودة المعروضات وصلاحيتها للتداول.