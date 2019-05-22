يتميز مواليد برج الجدي بحبهم للعمل وسعيهم الدائم خلف النجاح، وحتى إن كلفهم هذا السعي تجاهل كل من حولهم.

وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد خدمة حظك اليوم لبرج الجدي على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

رغم الضغوط الوضع الفلكي يمدك بطاقة كبيرة وتذهل الكثيرين بحماسك وفاعليتك.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

تتقدم بثقة نحو من تحب، كما أنّ القمر في برجك يجعلك متألقًا وجذابًا.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي النجم العالمي نيكولاس كيدچ، ويوافق تاريخ ميلاده 7 يناير.