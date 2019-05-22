قالت الإعلامية فريدة الزمر، إنها توجه النصائح والانتقادات لابنتها الإعلامية هند رشاد.

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامية ريهام السهلي في برنامج "المواجهة" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "هند كانت بنت عمري ولما خلفتها كنت صغيرة أول ما اتخرجت على طول، وهي كانت ملازماني في حياتي كلها، وهي دلوقتي في مرحلة صاحبي وأختي وأمي، وهي صغيرة أنا اللي كنت أمها، وانا بتمنى لكل أم ان يبقى عندها بنت زي هند".

وبكت الزمر، ولم تتمالك نفسها، عندما تذكرت فترة مرضها والتي راعتها خلالها ابنتها هند، مشيرة إلى أنها تعرضت لأزمة صحية كبيرة تلقت خلالها العلاج على أيدي كبار الأطباء في مصر، وأن ابنتها هند كانت تذاكر المرض الذي أصيبت به حتى تتواصل مع الأطباء بشكل أفضل.