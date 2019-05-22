مولود برج الدلو متمسك برأيه في النقاشات، إلا أنه إذا شعر بأنه على خطأ فسرعان ما يعترف بخطأه وصحة رأي شريكه في النقاش.

وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد خدمة حظك اليوم لبرج الدلو على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر في منزل الصحة واليوم يجب أنّ تعتني بنفسك وتهتم بصحتك وسلامتك.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي دقيق ويطالبك بالدقة في كل ما تقول وتفعل وعليك أنّ تتجنب الزهو بنفسك.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة انتصار، ويوافق تاريخ ميلادها 8 يناير.