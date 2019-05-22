15 حلقة من الإثارة والتشويق، عمر مسلسل "زودياك" الذي عرض خلال النصف الأول من شهر رمضان الجاري من بطولة أسماء أبو اليزيد، إنجي أبو زيد، خالد أنور، محمد مهران، ومجموعة كبيرة من الممثلين الشباب، ومن إخراج محمود كامل، وتأليف مجموعة من الكتاب الشباب، بقيادة محمد المعتصم في الإشراف على ورشة الكتابة، ومحمد حربي في تطوير المحتوى، محمد هشام عبية وراوية عبدالله وعمر خالد ومنة إكرام في كتابة السيناريو والحوار.

المسلسل مأخوذ من رواية "حظك اليوم" للكاتب الراحل أحمد خالد توفيق، وهو مجموعة قصصية صدرت عام 2010، تنتمي لأدب الرعب، وتدور أحداثها حول لعنة تطارد مجموعة من الصحفيين الذين فضحوا مشعوذا بنى شهرته عن طريق قراءة الأبراج للناس، وقبل أن يموت أنذرهم أن برج كل منهم سوف يقتله.

المجموعة مكونة من اثنتي عشرة قصة لاثني عشر برجا، واثني عشر شخصا يموتون كل بطريقة تنتمي لبرجه، حيث يفتتح الكتاب بعبارة "اثنا عشر برجًا، اثنتا عشرة طريقة للموت، ولعنة تطاردك في كل صوب، تمر بالأطوار المعتادة في البداية أنت لا تعرف..بعد هذا أنت لا تلاحظ فلا تصدق..ثم تصدق فلا تعرف ما ينبغى عمله". وعدد صفحاته 95 صفحة فقط، ولا يتطرق إلا للطرق التي يموت بها مجموعة الصحفيين، ويعتمد على الخيال أكثر من الحبكة، و"زودياك" هي إحدى قصص المجموعة.

وعلى الرغم من اقتباس العمل من مجموعة "حظك اليوم القصصية، إلا أن "زودياك" يمكن اعتباره ابنًا لعالم أحمد خالد توفيق، فالتيمة الأساسية والخط الرئيسي للمسلسل من "حظك اليوم"، إلا أن التفاصيل والخطوط الفرعية تنتمي للعالم الذي صنعه الراحل، فالسحرة واللعنة والمومياء والقرابين والأجانب المهووسون بالفراعنة كلها تفاصيل من سلسلته الشهيرة "ما وراء الطبيعة".