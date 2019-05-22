ترامب يرشح سفيرة سابقة لقيادة القوات الجوية الأمريكية

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ترشيح باربرا باريت، السفيرة السابقة وامرأة الأعمال من أريزونا، لتولي قيادة القوات الجوية الأمريكية.

وكانت باربرا التي تبلغ من العمر 68 عاما تشغل منصب سفيرة واشنطن لدى فنلندا بين عامي 2008 و2009 في عهد الرئيس جورج دبليو بوش، كما ترأست مركز "إيروسبايس كوربوريشن" لأبحاث الطيران حتى عام 2017، وكتب ترامب على "تويتر" إنها "سوف تكون وزيرة ممتازة"، وفقا لـ"سكاي نيوز".

وباريت المحامية السابقة وطيارة الاختبار هي عضو مجلس إدارة في "مؤسسة راند" التي توفّر الأبحاث والتحليلات للقوات المسلحة الأمريكية، وتعتبر مع زوجها كريغ، الرئيس التنفيذي السابق لشركة إنتل الأمريكية العملاقة، من المانحين الجمهوريين الرئيسيين، وعام 1994 كانت أول امرأة تترشح لمنصب حاكم ولاية أريزونا، لكنها فشلت في الحصول على ترشيح الحزب الجمهوري.

وإذا تمت المصادقة على تعيينها، ستخلف باريت امرأة أخرى في منصب وزير سلاح الجو، هي هيذر ويلسون، وطرح اسم ويلسون لخلافة وزير الدفاع جيم ماتيس، الذي استقال في ديسمبر، بسبب الخلافات حول سياسات ترامب بشأن سوريا وغيرها من القضايا.

لكن ويلسون استقالت في مارس بمجرد أن أصبح من الواضح أن وزير الدفاع بالوكالة باتريك شاناهان سيبقى في هذا المنصب.