الجيزة تكرم أول سيدة تتولى منصب رئيس حي بالمحافظة

كرم المجلس التنفيذي لمحافظة الجيزة، برئاسة المحافظ اللواء أحمد راشد، عزة شريف، رئيس الإدارة المركزية للمجالس واللجان، المشرف على العلاقات العامة والإعلام، لمجهوداتها البارزة في تطوير أداء العمل في جميع المناصب التي شغلتها.

وقال المحافظ إن التكريم جاء نتاج لما بذلته من مجهودات كان لها الأثر الكبير ليس في إنجاز الأعمال المسندة إليها فقط، ولكن لإضافتها عناصر الإبداع في العمل ليخرج بشكل أفضل.

وأضاف أن المحافظة اعتادت أن تكرم قياداتها التي تثبت كفاءتها تحفيزا لهم على استكمال مسيرتهم المهنية على أكمل وجه، مطالباً ببذل المزيد من العمل خلال الفترة المقبلة.

كرمت عزة شريف، خلال المجلس التنفيذي للمحافظة بحضور الدكتوةه لمياء عبدالقادر نائب محافظ الجيزة، واللواء محمد رأفت همام السكرتير العام، واللواء علاء بدران السكرتير العام المساعد، وكل القيادات التنفيذية بالمحافظة من رؤساء الأحياء والمراكز والمدن ومديري المديريات والهيئات والقطاعات بالمحافظة.

وكانت تولت عدة مناصب قيادية بالمحافظة منها مدير عام الوحدات المحلية، ورئيس حي الدقى كأول سيده تتولى رئاسة حي، ورئيس الجهاز التنفيذي لسوق الجملة بـ 6 أكتوبر كأول سيدة تتولى هذا المنصب، ثم رئيس الإدارة المركزية للمجالس واللجان، إضافة إلى دورها الاجتماعي، رئيسا لمجلس إدارة صندوق التأمين الخاص للعاملين بديوان عام المحافظة ووحداته المحلية، ورئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الاستهلاكية بالمحافظة.