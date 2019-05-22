تستعرض "الوطن" أهم أحداث وفعاليات، اليوم الأربعاء، 22 مايو، في مصر والوطن العربي والعالم، على النحو التالي:

استكمال محاكمة علاء وجمال مبارك

تستأنف محكمة جنايات القاهرة محاكمة علاء وجمال مبارك في قضية "التلاعب بالبورصة".

محاكمة المتهمين في قضية "لجان المقاومة الشعبية بكرداسة"

تستأنف محكمة جنايات القاهرة محاكمة 70 متهما في قضية "لجان المقاومة الشعبية بكرداسة" .

سهرة رمضانية بمركز الثقافة السينمائية

يقيم مركز الثقافة السينمائية التابع للمركز القومي للسينما برئاسة الدكتور خالد عبد الجليل مدير المركز القومي، سهرة رمضانية وذلك في تمام التاسعة مساء بمقر مركز الثقافة السينمائية بشارع شريف بوسط القاهرة.

سهرة حكي رمضانية بمكتبة الكتبجية

تستضيف مكتبة الكتبجية بالمعادي، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء ، سهرة حكي رمضانية مع سارة فؤاد، صاحبة مشروع "الحكواجية"، وذلك تحت عنوان "ليلة من ألف ليلة".

ليالي السيرة الهلالية في مركز إبداع بيت السحيمي

يستضيف مركز إبداع بيت السحيمي بشارع المعز، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء، الليلة الثالثة والأخيرة من ليالي السيرة الهلالية، حيث يقدم "عزت القرشي وفرقته" رواية " أبو زيد الهلالي والبنات في تونس".

اتحاد الكرة الطائرة ينظم حفلا لتوزيع مكافآت للمنتخبات المختلفة

ينظم اتحاد الكرة الطائرة حفلا لتوزيع مكافآت للمنتخبات المختلفة فى فى تمام الساعة العاشرة مساء بدار المدرعات.

ندوة "التنوع الثقافي" بمعرض فيصل الثامن للكتاب

يقيم المركز القومي للترجمة، برئاسة الدكتور أنور مغيث، ضمن النشاط الثقافي لفعاليات معرض فيصل الثامن للكتاب ، ندوة تحت عنوان "التنوع الثقافي"، وذلك في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء.

"قواعد العشق الأربعين" على مسرح سيد درويش بالإسكندرية

يستضيف مسرح سيد درويش العرض المسرحي "قواعد العشق الأربعين" وذلك في تمام الساعة التاسعة و النصف مساء .

حفل المنشد عبدالله البكير على المسرح المكشوف بدار الأوبرا

تنظم دار الأوبرا، حفلا غنائيا للمنشد عبد الله البكير، مؤسس فرقة نور النبي للإنشاد الديني، وذلك في تمام التاسعة والنصف مساء، وذلك ضمن سهرات الأوبرا الرمضانية، و تقام الحفل على المسرح المكشوف بدار الأوبرا.

مباراة بيراميدز والنجوم

تقام مباراة كرة القدم بين فريقي (بيراميدز و النجوم)، وذلك ضمن منافسات الأسبوع الـ 33 من بطولة الدوري العام المصري و تقام المباراة على ستاد الدفاع الجوي في تمام الساعة العاشرة مساء .

مباراة الأهلي والإسماعيلي

تقام مباراة كرة القدم بين فريقي (الإسماعيلي والأهلي)، وذلك ضمن المباريات المؤجلة من منافسات الـ 18 من بطولة الدورى العام المصري و تقام المباراة على ستاد برج العرب في تمام الساعة العاشرة مساء .