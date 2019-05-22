صور| ميس حمدان بوجه ذكوري عبر "سناب شات": أنا في حالة صدمة

خاضت الفنانة ميس حمدان التجربة المنتشرة، مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي، واستخدمت فلتر "سناب شات" الجديد، الذي يحول ملامح الأنثى إلى ملامح ذكورية والعكس.

ونشرت ميس حمدان مجموعة من الصور عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، توضح كيف كان سيكون شكلها إذا كانت رجلا، معربة عن صدمتها من شكلها.

وعلقت ميس حمدان: "يا نهار أسود ومنيل بنيلة.. إيه فلتر السناب العجيب ده.. أنا في حالة صدمة.. مش عارفة أضحك ولا أبكي بجد، حموت وأنا اللي كان نفسي يوم من الأيام أكون راجل، أحمدك يارب على نعمتك، بس بصراحة مسبتش حد معملتش فيه المقلب ده.. الفلتر ده لازم يتنسف حالا".