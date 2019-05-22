نفت الفنانة اللبنانية إليسا الأخبار المتداولة، حول إجرائها عملية جراحية جديدة.

وغردت إليسا عبر حسابها الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، قائلة "أنا بخير.. لا أجري عملية جراحية.. إنما مجرد علاج عادي بسبب مضاعفات العمليات.. لا داعي للقلق ولا للأخبار الخاطئة.. بحبكن".

وأعلنت الفنانة اللبنانية إليسا، أغسطس الماضي، تعافيها من مرض سرطان الثدي، ودعت النساء إلى الكشف المبكر عنه.

وجسدت في إحدى أغنيات ألبومها "إلى كل اللي بيحبوني" مراحل علاجها من المرض، وتنوعت بين اللهجتين المصرية واللبنانية، وتعاونت فيه مع العديد من الشعراء والملحنين والموزعين، منهم محمد يحيى، رامي الشافعي والشاعر شادي نور والموزع الموسيقي كميل خوري، ووليد سعد، وأمير طعيمة، وآخرين.