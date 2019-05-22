أدان اتحاد إذاعات الدول العربية، استغلال إسرائيل لتنظيمها مهرجان "الأغنية الأوروبية" المعروف باسم "أغنية الأوروفيزيون"، والذي انتهى أول أمس، وانتهاكها القانون الدولي الخاص بحماية الأراضي المحتلة، بحسب بيان.

وذكر البيان أن دولة الاحتلال الإسرائيلي قامت بانتهاكاتها السافرة للقوانين الدولية واتفاقية "جينيف" الرابعة بالخصوص، مستغلة في ذلك صفتها كدولة مستضيفة للحدث الموسيقي الأوروبي، وضاربة عرض الحائط برفض الجانب الأوروبي المتجدد لمثل هذه الممارسات، حيث قامت ببث مواد ترويجية تستخدم خارطة كشعار للمهرجان لا يوجد بها دولة فلسطين، كما قامت باستخدام مواد ترويجية للمهرجان مصورة في مدينة القدس المحتلة من أجل فرض الأمر الواقع، في انتهاك واضح لما ينص عليه القانون الدولي بوضوح من أنها أرض فلسطينية محتلة لا يجوز لقوة الاحتلال تغيير واقعها القانوني والشرعي والحضاري.

وأضاف البيان أنه تم استخدام مواد ترويجية مصورة في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأرض الفلسطينية المحتلة، وهو عمل غير شرعي، خاصة وأن مواقف الاتحاد الأوروبي وجميع الدول الأوروبية تؤكد على هذا المبدأ في السياسة الدولية.

واستنكر اتحاد إذاعات الدول العربية في بيانه بشدة هذه الممارسات الاستعمارية غير الشرعية، داعيا إلى مناهضتها والوقوف في وجهها، معتبرا أن ما تقوم به إسرائيل يسيء إلى الأغنية الأوروبية وكذلك إلى هيئات الإذاعة والتلفزيون الأوروبية التي تنظمه.