تراجعت أسعار الذهب 3 جنيهات خلال تعاملات، اليوم، لتصبح حصيلة التراجعات خلال يومين 10 جنيهات.

ويباع عيار 24 بـ693 جنيهًا، مقابل 696 جنيهًا أمس، وسجل عيار 21 نحو 606 جنيهات، فيما وصل عيار 18 إلى 519 جنيهًا، وبيع الجنيه الذهب بـ4 آلاف و848 جنيهًا.