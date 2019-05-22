إعــدام 30 كلب ضال ضمن الحملة المكبرة بمركز تلا بعد تعدد حالات الإصابة

شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة المنوفية بالتعاون مع أفراد قسم شرطة تلا ومجلس المدينة، حملة مكبرة يومية للتخلص من الكلاب الضالة حفاظا على حياة المواطنين بعد انتشار الكلاب بأعداد كبيرة حول تجمعات القمامة وتعدد حالات العقر بين المواطنين.

أصدر رئيس مركز ومدينـة تـلا، تعليماته لإدارة الطب البيطري وبوجود مدير عام الطب البيطري الدكتور مهدي النحلة ومسؤولي الإدارة لمكافحة الكلاب الضالة وكذا مسؤولي الإدارة الطبية بتلا ووجود القناصة من مركز شرطة تلا بعمل حملات يومية حفاظا على حياة المواطنين من عقر الكلاب الضالة والقضـاء على بؤر تجمعها.

وجرى مساء أمس، حملة على وحدتي زرقـان بقراهم حيث تم القضـاء على عدد 30 كلبت وذلك بوجود رؤسـاء الوحدات القرويـة.

وأكد رئيس المركز والمدينـة، استمرار الحملات يوميـا للمرور على كافة القرى والتجمعات طبقا للخطة الموضوعة يوميا بالتنسيق مع الطب البيطري والإدارة الصحية ومركز الشرطة ورؤسـاء الوحدات المحلية.