تعلن وزارة السياحة، اليوم، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، عن خطوات الحصول على "ختم المساواة" لقطاع السياحة، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة أحمد الوصيف رئيس الآتحاد المصري للغرف السياحية، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرآة، وممثل عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP.

وستتحدث الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة أيضا عن "مواكبة الاتجاهات العالمية الحديثة كأحد المحاور التي يرتكز عليها برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة المصري، والذي يهدف إلى الحفاظ علي البيئة وتمكين المرأة والتحول الرقمي.