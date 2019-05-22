محافظ الجيزة: طلاء العقارات شرط أساسى للتصالح في مخالفات البناء

أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، على متابعة الإجراءات الخاصة بتنفيذ قرار الطلاء الموحد للعقارات بنطاق المحافظة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بحضور اللواء محمد رأفت همام السكرتير العام للمحافظة، واللواء علاء بدران السكرتير العام المساعد للمحافظة، وجمال عبدالرشيد رئيس مدينة الجيزة، ورؤساء الأحياء، والمراكز، والمدن المعنية بالقرار.

وطالب محافظ الجيزة، بضرورة الإلتزام بالألوان والتصاميم المحددة دون الإخلال بها ، وعدم الإكتفاء بطلاء العقارات بالطبقة الجيرية فقط، موضحًا أن الأولوية للعقارات المطلة على الطريق الدائرى ومحور 26 يوليو، والوحدات المحيطة بالمناطق الأثرية.

وشدد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، على إلتزام ملاك العقارات بالقرار شرط أساسى للتصالح على مخالفات البناء، موجهًا رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لدفع أصحاب العقارات لطلاء الواجهات بشكل تصاعدى بداية برفض التصالح على مخالفات البناء مرورًا بقطع المرافق، وصولًا لإزالة العقارات الصادر بشأنها قرارات إزالة.

ووجه المحافظ، بتخصيص مسئول يقوم بالإشراف المباشر للمتابعة الدورية للأعمال فى هذا الشأن، منوهًا إلى أنه سيتابع الأعمال يوميًا بشكل ميدانى، وسيتم تقييم كل مسئول وفقًا لمحصلة الأعمال بنطاق مسئوليته.

وأشار، إلى أنه قد تم إعتماد ثلاثة نماذج لطلاء الواجهات ممثلة فى "واجهة تتضمن شرفات، وآخرى بدون، وثالثة صامتة"، على أن يتم تركيب لوحة تحمل "نموذج لشعار المحافظة" على واجهة المبانى التى يتم الإنتهاء من أعمال الطلاء بها.

وحرص، خلال الاجتماع على التنبيه بضرورة القضاء على ظاهرة إشغالات الطرق ورفع كافة مظاهر الإهمال التى تعيق حركة المرور، وتؤثر على المظهر الحضارى لمرافق المحافظة.

كما شدد على متابعة الشوارع التى تم الإنتهاء من تطويرها، ورفع كفاءتها ومنع الباعة والمتعدين من إستغلالها مرة أخرى، والإهتمام بالمظهر الجمالى للشوارع والميادين، وأسفل الكبارى، ورفع كفاءة منظومة النظافة، وإستثمار الجزر الوسطى بالشوارع، وإعادة تأهيل الحدائق للحفاظ عليها كمتنفس للمواطنين، بالتنسيق مع المكاتب الفنية، وأساتذة جامعة القاهرة للإشراف على أعمال التصميم للوصول لأفضل النتائج.