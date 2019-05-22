حذرت مديرية الطب البيطري بالدقهلية بقيادة الدكتور عبد المنعم المنجي، وكيل الوازرة، المربين من موجة الحرارة المرتفعة التى تجتاح البلاد، وشددت علي ضرورة اتباع إجراءات حازمة للحد من وجود أي مضاعفات في الثروة الحيوانية، وأعلن حالة الطوارئ لإسعاف أي حالات تتأثر بالموجة الحارة.

ونبه المنجي، في بيان، على مربي الدواجن برفع الأعلاف طوال فترات النهار، ورش حوائط وأسطح عنابر الدواجن، ووضع مضادات الإجهاد الحراري وفيتامين ج في مياه الشرب، وإضافة الأملاح المعدنية لتعويض الفاقد من الصوديوم والكلوريد والبيكربونات، ومراعاة كثافة الطيور بالعنبر، وزيادة عدد السقايات، ومتابعة قراءة الترمومترات، وضخ مياه باردة في خطوط الشرب.

وأكد علي أنه فيما يخص الحيوانات الكبيرة، يجب رفع الأعلاف تماما في وقت الظهيرة لتقليل الإحتباس الحراري، ورش حوائط الزرائب وأماكن وجود الحيوانات، ووضع الثلج في أحواض الماشية، وتقليل الكثافة العددية للحيوانات، والتخلص الدائم من الروث لمنع حدوث التحلل البيولوجي الذي ينتج عنه حرارة، وتقليل الرطوبة النسبية من خلال وضع كريستالات الفورمالدهيد علي الأرضيات، وإضافة الفيتامينات والأملاح المعدنية واستخدام المراوح والشفاطات.