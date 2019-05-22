قال المهندس محمد زكريا، ممثل هيئة نقل الركاب بمحافظة الإسكندرية، إن الهيئة وضعت خطة لإعادة هيكلتها حتي تسير علي الطريق الصحيح، موضحا أن الهيئة لديها 100 خط وتمتلك 669 مركبة و36 ترام للنقل، وعدد العاملين والقوى البشرية بالهيئة 6 آلاف و440.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، اليوم الأربعاء، لمناقشة مشروع موازنة الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية، بحضور رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، ومحافظ الإسكندرية.

واستعرض "زكريا"، رؤية الهيئة للتطوير من خلال مخطط استراتيجي، يتضمن تدعيم إصول الهيئة ورفع كفاءة الأسطول الحالي، ورفع كفاءة الورش، ورفع كفاءة جميع العاملين فنياً، واستحداث خطوط جديدة في الطرق التي تسمح بذلك، وتحسين مستوي الخدمة للراكب من خلال ادخال (تذاكر الكترونية - جي بي اس - واي فاي)، بالإضافة لمشروع إعادة تأهيل محور ترام الرمل كمترو حضري ليسير الترام علي مستوي أعلى من السيارات للقضاء علي الزحام المروري.

كما استعرض المبالغ المالية في سنة 2017/2018، موضحا أن خدمات بيع التذاكر بلغت 216 مليون جنيه، وإيرادات أخرى 13 مليون، وفي 2017/2018 الخامات ومواد الوقود وقطع الغيار 145 مليون، والأجور 423 مليون والمصروفات 14 مليونا، والأعباء التمويلية 87 مليون وجملة التكاليف والمصروفات بلغت 670 مليونا.

كما بلغ العجز التمويلي في 2017/2018، 31 مليون جنيه، والإهلاك 113 مليون، وربط الموازنة للإهلاك 120 مليون، وايرادات ومصروفات 2018/2019، تذاكر 175 مليونا، وإيرادات أخرى 7 ملايين، إعانة الدعم 329 مليون، والعجز التمويلي 2018/2019، بلغ 49 مليون جنيه، والإهلاك 90 مليونا، وجملة العجز 139 مليون جنيه.

وأكد "زكريا"، أن الهيئة تعمل علي تعظيم الإيرادات من خلال مخطط لزيادة الإيرادات وتقليل المصروفات، مشيرًا إلي أن أجرة الترام نصف جنيه، والأتوبيس ٢جنيه، قائلا: "نعمل علي رفع الأجرة من ٤٠% إلي 100% علي المستويات المختلفة، بحيث يكون الترام جنيه، والأجرة اللي بـ10 جنيه تبقي بـ15 جنيه، وسيتم في 1/7/2019 القادم تفعيل التذاكر الإلكترونية، وتطبيق عدد من التطبيقات من خلال تفعيل شاشات لعرض مواعيد وسيلة النقل لتسهيل الخدمات علي الركاب".