تنتهي اليوم الأربعاء، وزارة التجارة من الفصل النهائي في تظلمات مرشحي الغرف التجارية بمحافظات مصر والتي امتدت لـ 3 أيام وبعدها سيتم الإعلان عن كشوف المرشحين التي جرى إعدادها وفق الحروف الأبجدية، مع إعداد التعليمات الخاصة بالانتخابات والتي ستسلم لأعضاء اللجان وفق قرار تقسيم الدوائر الانتخابية، وكذلك إعداد القرار الخاص بتشكيل اللجان الانتخابية بعد تحديد المشرفين على الانتخابات "رئيس اللجنة - سكرتير اللجنة" من قبل الوزير المختص.

وبحسب مصادر بالغرف التجارية، فإن بمجرد الإعلان عن نتائج الطعون والتظلمات سيعلن عدد كبير من المرشحين القوائم الانتخابية النهائية التي لم يجرى الإعلان عنها لمرشحي غرف "القاهرة - سوهاج - البحر الأحمر- الدقهلية - الجيزة - بورسعيد - السويس - شمال سيناء - بني سويف - الإسماعلية - أسوان - المنيا - أسيوط - كفر الشيخ" على اعتبار أنها الغرف التي تقدم مرشحيها بطعون.

وأوضحت المصادر لـ"الوطن" أن غرفة القليوبية في طريقها للتزكية بعد حسم الدكتور محمد الفيومي الانتخابات لصالحه، وأشارت المصادر إلى أن معظم الطعون لم تقبل لعدد من المرشحين "شكلا".

وفى السياق ذاته تم إرجاء الدعوى القضائية لمرشحي غرفة الدقهلية رقم 17193 لسنة 91 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالمنصورة ومرشحي غرفة الجيزة ضد وزر التجارة لوقف قرار دعوة الناخبين رقم 351 على مستوى الجمهورية لوجود مخالفات في الاجراءات والقرارات المتعلقة بالعملية الانتخابية لجلسة 2 يونيو.

يّذكر أنَّ الانتخابات ستجرى يوم 15 يونيو المقبل، وفقًا لقانون الغرف التجارية رقم 189 لسنة 1951 والمعدل بقانون 6 لسنة 2002.