قال الدكتور خالد خلف قبيصي مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، إن 8012 طالبا وطالبة أدوا اليوم امتحان الصف الأول الثانوي لمادة الجغرافيا إلكترونيا بجميع اللجان الامتحانية على مستوى المحافظة وعددها 45 في رابع أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

وأعلن قبيصي، أنه تابع سير الامتحانات بغرفة العمليات بالمديرية، مع الإدارات التعليمية المختلفة، حيث جرى الإبلاغ عن انقطاع التيار الكهربائي بمدرسة أبوخليفة الثانوية بنين التابعة لإدارة القنطرة غرب، وتم التعامل معها.

واكتشاف الملاحظون في لجنة مدرسة السادت الثانوية بنين التابعه لإدارة شمال الإسماعيلية وجود 2 جهاز تابلت يقوم طالب بالحل على الجهازين، واتضح أن التابلت الثاني خاص بطالب متغيب، حرر محضر بالواقعة وأحيل الموضوع للشؤون القانونية واتخاذ اللازم.

وذكر أن نسبة الامتحان بنظام التابلت بلغت 98% من إجمالي المدارس حيث تؤدي 7 مدارس الامتحان ورقيا منذ بدايتها، مؤكدا أن هناك تنسيق تام بين غرفة عمليات المديرية وغرفة عمليات الوزارة للاطلاع على المستجدات أولا بأول.