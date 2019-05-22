وافقت اللجنة لتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة على طلب رفع الحصانة عن النائب محمد هاني الحناوي.

وذلك بناء على طلب من النائب العام يطلب فيه الإذن باتخاذ الإجراءات القانونية قبل النائب وذلك بناء على ما هو منسوب إليه في القضية رقم 8043 لسنة 2016 جنح الهرم بشأن بلاغ محمد صابر ضد النائب وذلك لقيام النائب بإعطاء شيك للمجنى عليه بمبلغ مقداره مليون وسبعمائة وخمسون ألف جنيه مسحوب على بنك الكويت الوطني فرع المقطم لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك.

وطالب النائب مصطفي بكري خلال الاجتماع بضرورة الاستجابة لمطلب النائب العام برفع الحصانة عن أي من النواب احتراما للقضاء خاصة فيما يتعلق بقضايا المال العام.

وقال "بكري" إن صورتنا في الشارع ستكون سيئة حال الصمت على ارتكاب البعض لجرائم تتعلق بالمال العام، ورفضت اللجنة رفع الحصانة عن النائب رضا نصيف بسبب وجود شبهة كيدية في الطلب.

وكان النائب العام قد تقدم بطلب رفع الحصانة عن النائب في القضية رقم 3681 لسنة 2018 جنح قسم دمنهور وتتعلق باتهام النائب من قبل أحد المواطنين بالسب والقذف في مشاجرة.