أعلن الدكتور ماجد القمري رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، رفع حالة الطوارئ بالمستشفيات الجامعية بسبب ارتفاع درجة حرارة الطقس.

كما قرر إرجاء كافة أنواع الإجازات والمنح للأطباء المقيمين والتمريض والعمال، ومتابعة تواجد الأساتذة المتخصصين بأقسام الأمراض المتوطنة (الجهاز الهضمى، والقلب، والعصبية، والحميات، والأمراض الصدرية)، وذلك على الساعة.

وقال رئيس جامعة كفر الشيخ، إنه تم رفع حالة الاستعداد داخل مستشفيات الجامعة تأهبا لمواجهة أي حالات من مختلف قرى ومدن المحافظة والناتجة عن ارتفاع درجة حرارة الطقس مع التعرض المباشر لأشعة الشمس، حيث تم وضع خطة طوارئ بتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية الخاصة بعلاج هذه الحالات لضمان سرعة تشخيص الحالات والقيام بالإسعافات الأولية للحالات المصابة فور استقبالهم.