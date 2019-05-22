قال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه من المقرر تأجيل امتحان الغد لطلاب الدبلومات الفنية، بكافة شعبه، أسوة بطلاب الصف الأول الثانوي.

وقال المصدر، إن ذلك يأتي نظرًا لتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من ارتفاع درجة حرارة الجو، مؤكدًا أن الطلاب سوف يؤدون امتحان المادة المؤجلة يوم 1 يونيو القادم.

وكان الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، تفقد امتحانات الدور الأول لشهادة الدبلومات الفنية بأنواعها الصناعى والزراعي والفندقي والتجاري، لامتحان اللغة الإنجليزية، وذلك للاطمئنان على سير العملية الامتحانية والإجراءات الأمنية الخاصة باللجان ومستوى الامتحان بالنسبة للطلاب، والتأكد من ختم ورقة الامتحان بخاتم اللجنة، وبيانات الطلاب المدونة على ورقة الامتحان وغيرها من الإجراءات اللازمة لسير العملية الامتحانية.