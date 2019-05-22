عقدت اللجنة الدائمة للتعاون مع أفريقيا برئاسة السفير حمدى لوزا نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية اجتماعاً اليوم الأربعاء 22 مايو 2019، ضم ممثلى وزارات الداخلية والاستثمار والتعاون الدولى والتجارة والصناعة والنقل والكهرباء والطاقة المتجددة والموارد المائية والرى والزراعة واستصلاح الأراضى والطيران المدنى وهيئة قناة السويس والبنك المركزى والشركة القابضة للنقل البرى والبحرى وشركة مصر للطيران.

تناول الاجتماع متابعة الجهود المصرية المبذولة على صعيد تعزيز التواجد المصرى فى أفريقيا، والتعاون مع الدول الأفريقية الشقيقة فى شتى المجالات. كما استعرض الاجتماع سبل تذليل العقبات التى تواجه المستثمرين ورجال الأعمال المصريين فى أفريقيا وعلى رأسها المشاكل المرتبطة بالنقل.

هذا، وقد ناقش الاجتماع كذلك خطة توسُع شركة مصر للطيران داخل القارة الأفريقية والتى تشهد إقامة أربعة خطوط جوية جديدة، وكيفية الترويج الجيد لهذه الخطوط واستغلالها على النحو الذى يعزز من التجارة والاستثمار والسياحة بين مصر والدول الأفريقية.