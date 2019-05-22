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وقعت الفنانة حلا شيحة، ضحية لمقلب "رامز في الشلال"، الذي يقدمه الفنان رامز جلال، المذاع عبر فضائية "MBC مصر"، وخرجت من الشلال بعدما قام بإنقاذها وذهب بها الفريق إلى الغوريلا، وقال "جلال": "أمسكي نفسك عيلة الحاج شيحة بتتفرج عليكي.. طالعلك".

وانتابت "شيحة" حالة من الهلع والخوف لرؤيتها الغوريلا، ولم تستطع تصديق ظهورها لها ودخلت في حالة من البكاء والصريخ.

تدور فكرة "رامز في الشلال" حول إيهام الضحية بأنه من المقرر أن يصور إعلانا لصالح منتج من منتجات العصير، أو منتجات الشامبو أو الاشتراك في مسابقة رياضية، ليتعرض بعدها لمقلب.