أكدت شركة "تذكرتي"، أنه لا يمكن نقل ملكية تذاكر بطولة كأس الأمم الأفريقية، بعد شرائها إلى مشجع آخر، ومن سيخالف ذلك سيتعرض للمساءلة القانونية، مؤكدة أنه إذا جرى نقل ملكية التذكرة سيمنع الطرفين من دخول المباراة.

ونوهت الشركة، في بيان لها، على أنه لا يمكن نقل ملكية تذاكر بطولة الأمم الإفريقية 2019 بعد شرائها إلى مشجع آخر بأي حال من الأحوال، علما أنه إذا جرى التحقق من التذكرة؛ ووجدت مع شخص غير معني فسوف يتعرض للمساءلة القانونية، وذلك حرصا على التصدي لجميع محاولات السوق السوداء والنهوض بالمنظومة الرياضية.