بينما هرب المصريون من الموجة الحارة خلال اليومين الماضيين، حيث تعدت درجة الحرارة حاجز الـ40، قرر مجموعة من الرحالة ومحبى السفر تنظيم حفل إفطار فى الصحراء متحدين الحر والصهد الشديد، فى مقابل الاستمتاع بالهدوء والنقاء فى محمية وادى دجلة بالمعادى.

الأكل: مشويات دواجن ولحوم.. والعصائر: تمر هندى وسوبيا

نصب المشاركون فى الإفطار وعددهم تراوح بين 350 و400، خياماً فى الصحراء، وأعدوا طعام الإفطار بأنفسهم، من خلال حفلة شواء جماعية، وبحسب أحمد سالم، منظم الإفطار، فإنهم وجدوا فى الرحلة فرصة لاستكشاف حياة الصحراء والتعرف على النباتات والحيوانات البرية: «معظم الأكل كان مشويات دواجن ولحوم عشان الحر بخلاف العصائر المثلجة، التمر هندى والسوبيا».

قسوة طقس الصحراء خاصة مع ارتفاع درجة الحرارة، لم يفسد الرحلة التى استمتع بها المشاركون، الذين عملوا معاً فى نصب الخيام وإعداد الأكل والشاى والقهوة، حيث افترشوا الأرض بسجاجيد اصطحبوها معهم: «فيه ناس جابوا أكل جاهز معاهم من البيت، وفيه ناس عملوا مشويات، وبعد الفطار عملنا ورش تدريب على حياة الصحراء والترحال، بهدف تعريف الناس بجمال الحياة بره المدن المزدحمة»، لافتاً إلى أنه تم التنسيق مع وزارة البيئة، التى أشرفت على الرحلة، وقدمت لهم بعض الموارد والخامات اللازمة لإقامة يوم صحراوى.