قالت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، إن المجلس القومى لإحياء مشروع البتلو اعتمد 59 مليوناً و585 ألف جنيه، لـ368 مستفيداً، لشراء 4 آلاف و163 رأساً من العجول البتلو، بقيمة 41 مليوناً و630 ألف جنيه، بينما تم تمويل تغذية 3 آلاف و591 رأساً من العجول بقيمة 17 مليوناً و955 ألف جنيه، وذلك ضمن خطة الوزارة للنهوض بالثروة الحيوانية وتوفير فرص العمل للمرأة الريفية وصغار المزارعين.

"محرز": زيادة أعداد المستفيدات من المشروع إلى 109 سيدات.. وتوزيع عادل بين محافظات الوجهين القبلى والبحرى

وأضافت «محرز»، فى تصريحات اليوم، أن عدد المستفيدين بقروض التمويل من محافظات الوجه البحرى بلغ 312 مستفيداً فى 10 محافظات، بإجمالى 49 مليوناً و370 ألف جنيه مصرى لشراء عدد 3428 رأساً، مقابل 55 مستفيداً بمحافظات الوجه القبلى من 6 محافظات، بإجمالى مبلغ 9 ملايين و930 ألف جنيه لشراء عدد 735 رأساً.

وأكدت تنشيط وتعظيم الاستفادة من المشروع بالمحافظات، وبخاصة محافظات الوجه القبلى حتى يتحقق التوزيع العادل بين كل المحافظات، مشيدة بالزيادة الملحوظة فى أعداد السيدات المستفيدات من المشروع القومى لإحياء البتلو اللاتى بلغ عددهن 109 سيدات على مستوى المحافظات المختلفة.

أضافت نائب وزير الزراعة أن هذه الطلبات لعدد من المحافظات المستفيدة من إحياء مشروع البتلو، وذلك لمحافظات البحيرة وكفر الشيخ والغربية والدقهلية ودمياط والإسماعيلية والشرقية والمنوفية والقليوبية والجيزة والفيوم والمنيا وأسيوط وسوهاج والأقصر والإسكندرية، مشيرة إلى أن هذه القروض بفائدة 5% متناقصة تشجيعاً للمشروعات التنموية فى هذا القطاع الحيوى.

وأوضحت أن هذه المشروعات تأتى تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بدعم قطاع الثروة الحيوانية بالحصول على قروض ميسرة من خلال مبادرة البنك المركزى بفائدة قدرها ٥% لاستكمال الطاقات الاستيعابية، وملء الفراغات بالمزارع لخلق فرص عمل ولزيادة الإنتاج، وتشجع الحكومة المربين بزيادة الطاقات لمزارع الإنتاج الحيوانى، وتقدم وزارة الزراعة خدمات التراخيص فى زمن وجيز لتسهيل الإجراءات فى الحصول على القروض.