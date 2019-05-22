نفى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم، أن يكون عمد إلى إخفاء أي معلومات متعلقة بخلاصات التحقيق الواسع حول التدخل الروسي المحتمل في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وهو ما يتهمه به الديموقراطيين.

وقال ترامب بلهجة غاضبة في مؤتمر صحافي مفاجئ عقده في البيت الأبيض: "أنا لا أعتمد الإخفاء".

وعقد ترامب مؤتمره الصحفي بعد أن اختصر اجتماعا عقده في البيت الأبيض، كان مقررا منذ زمن طويل، مع الزعيمين الديموقراطيين في الكونغرس نانسي بيلوسي وشاك شومر حول مشروع متعلق بالبنى التحتية.

وكانت بيلوسي اتهمته قبل الاجتماع بقليل بأنه "داخل في عملية إخفاء"، كما حث الرئيس الأمريكي الديموقراطيين على وقف "تحقيقاتهم البالية".